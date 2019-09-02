بعد فصلها.. جامعة حفر الباطن تعيد مواطنة للعمل في كافتيريا الجامعة

أعلنت جامعة حفر الباطن إعادة مواطنة لعملها في كافتيريا إحدى الكليات بعد فصلها، واستجدائها مساعدتها عبر مقطع فيديو جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت الجامعة في إعلان توضيحي عبر تويتر: «إيمانًا من جامعة حفر الباطن بمسؤوليتها المجتمعية تم اليوم الأحد بمتابعة من معالي مدير الجامعة أ. د. محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني التفاهم مع الشركة المشغلة لكافتيريا الكليات الجامعية للبنات على إعادة المواطنة التي ظهرت في مقطع الفيديو، ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين».
ونشرت المواطنة، منيرة عبدالله المطيري، مقطع فيديو تطالب فيه بإعادتها لعملها بعد فصلها من عملها من قبل الشركة المشغلة لكافتيريا الكلية الأدبية في حفر الباطن دون سبب واضح ورغم تقديم شهادة شكر لها، مشيرة إلى أنها تعول خمسة أبناء وتسكن في منزل مستأجر ولديها فواتير كهرباء متراكمة وتعمل لدى الشركة منذ 4 سنوات بالرغم من أن راتبها الشهري لا يتجاوز «ألفي ريال» ولا يفي بمتطلبات الحياة، مناشدة بمساعدتها.
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