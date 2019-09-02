سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، للجنة الأزمة التي تضم وزيري التعليم والحكم المحلي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة،وتم تقييم عمل اللجنة خلال المدة الماضية، كما تم بحث مشكلة القمامة حيث تقرر تواصل اللجنة مع البلديات المعنية للوصول إلى معالجات سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلة.

وواصلت الصح اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، مشيرة الى تجدد الإشتباكات بين الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محور عين زاره وتم إستخدام كافة الأسلحة الثقيلة ، كما أدانت إستمرار قصف مطار معتيقة فى العاصمة بالصواريخ معرضا الملاحة الجوية للخطر ويهدد حياة المدنيين ، مشيرة الى تعطل الملاجة وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة وسط اصابة عدد من الحجاج المتواجدين بالمطار.

ونقلت الصحف بيان حزب تحالف القوى الوطنية استغرابه وتحفظه تجاه ما ورد في بيان الدول الصناعية السبع بشأن عقد مؤتمر للأطراف الدولية أولاً، يليه مؤتمر ليبي ليبي للاطراف الليبية في إطار المساعي لحل الأزمة ، داعيا التيارات والكيانات والشخصيات الوطنية وكذلك القوى المسلحة النظامية والمساندة إلى «الاصطفاف في جبهة واحدة والتمسك بعقد المؤتمر الليبي أولاً.

وتطرقت الصحف إلى تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس حركة «أمل» نبيه برّي، إنه يرفض التعاون مع دولة ليبيا ما لم تتضح مسألة اختفاء الإمام موسى الصدر،موضحا خلال مهرجان فى ذكرى إختفاء الصدر «إننا

نعمل على تحرير الإمام وأخويه من معتقلات ليبيا.. ونتائج التحقيقات والاعترافات، تتقاطع حول نقل المغيب من سجن إلى آخر.

وعرجت الصحف على تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي، عن دعم بلاده لجهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا، عبر اعتماد الحلول القائمة على الحوار، مشيرا إلى عمل بلاده على «دعم السلم في ليبيا من خلال

جهود مكثفة لتقريب مواقف الإخوة الليبيين في سبيل تسوية سياسية دائمة للأزمة.

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07:19ت م

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