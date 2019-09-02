اقتصادي / المؤشر القياسي الياباني ينخفض 0.38‭‬% في بداية التعاملات بطوكيو



طوكيو 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

انخفض المؤشر الياباني لقياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر اليابان القياسي 0.38‭‭‬‬‬‬ في المئة إلى 20625.75 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 في المئة أيضا إلى 1506.12 نقطة.

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06:11ت م

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