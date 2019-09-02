السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الأثنين



الرياض 03 محرم 1441 هـ الموافق 02 سبتمبر 2019 م واس

يتوقع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، المدينة المنورة والقصيم والاجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية. وسماء غائمة جزئياً الى غائمة على مناطق غرب وشمال غرب ووسط المملكة, ويتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ويمتد تأثير السحب الرعدية إلى الأجزاء الساحلية منها .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرغربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية .، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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