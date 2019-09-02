مراجعة HyperDrive: وسيلة فعالة لتوصيل كل شيء وأي شيء بأجهزة ماك بوك، آيباد، وآيفون

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اتجهت شركة آبل وغيرها من شركات الهواتف والأجهزة المحمولة مؤخرًا إلى التخلص من معظم منافذ التوصيل التقليدية التي اعتدناها واعتمدنا عليها لسنوات لحساب النحافة والحجم. وكانت النتيجة النهائية التي وصلت إليها الغالبية العظمى للأجهزة المحمولة وكذلك الحاسبات المحمولة هي منفذ أو اثنين من منافذ USB-C تبعًا لطبيعة وحجم الجهاز ويحتاج المستخدم لشراء قطع لتحويل هذا المنفذ الى كل منفذ توصيل آخر قد يحتاج إلى استخدامه.

تأتي محولات منافذ الـ USB-C بأشكال وأسعار مختلفة ويدعم كل منها منفذ مختلف ولكنها تشترك جميعًا في كونها تضيف إلى التكلفة وكذلك إلى ما تحتاج إلى حمله معك أثناء التنقل.

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يعد Hyper Drive واحدًا من هذة الملحقات، ولكنه يختلف في أنه يقدم أكبر مجموعة من المنافذ الإضافية التي يمكنك الحصول عليها مع أحد قطع الـ USB-C Hub حيث تحصل على 3 من منافذ USB-A التقليدية، منفذ USB-C، منفذ لبطاقات microSD وآخر لبطاقات SD، منفذ AUX للسماعات، منفذ HDMI، وكذلك منفذ Ethernet والذي يعد واحدًا من المنافذ الأقل انتشارًا حاليًا.

تم تمويل تصميم وإنتاج HyperDrive من خلال حملة للتمويل الجماعي عبر الانترنت تجاوزت قيمتها الاجمالية مليون دولار أمريكي، ويباع الآن بسعر 80 دولارًا عبر موقع الشركة المنتجة.

ربما لا يكون HyperDrive هو الأرخص على الإطلاق في هذة الفئة..، إلا أن السعر مناسب بالنظر إلى الجودة العالية في التصميم وفي خامات الألومنيوم المستخدمة. ولكن الأهم بنظري هو عدد المنافذ التي تحصل عليها وهو بحسب ما شاهدت أكبر عدد من المنافذ يمكنك الحصول عليها مع منتج مماثل. أعجبني المنتج ويحصل في تقديري على تقييم 9/10.

