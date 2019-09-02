جوجل ستدفع 200 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال على يوتيوب

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اتفقت شركة جوجل مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على تسوية قضائية حول دعوى انتهاك خصوصية الأطفال على موقع يوتيوب تدفع بموجبها غرامة تتراوح ما بين 150-200 مليون دولار.

وسيعلن رسمياً عن التسوية الأسبوع المقبل والتي ستكون الأكبر في مجال خصوصية الأطفال حيث تُتهم جوجل بأنها جمعت بيانات شخصية عن الأطفال اثناء استخدامهم يوتيوب دون إبلاغ أهاليهم.

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حالياً تدرس وزارة العدل الأمريكية التسوية قبل إعلانها رسمياً، ويذكر البعض أنه تم الإتفاق عليها منذ يوليو الماضي، لكن تأكيد مبلغ التسوية استغرق الشهر الماضي.

توفر خدمة YouTubeKids بيئة امنة للأطفال صغار السن تصفح المحتوى المناسب لاعمارهم حيث يتم عرض المحتوى بموجب شريحتين عمريتين 5-7 سنوات و 8-12 عام. وتهتم جوجل بفحص محتوى القنوات قبل السماح لها بالظهور للأطفال.

وبالرغم من مبلغ التسوية 200 مليون دولار، يرى بعض الخبراء أنه مبلغ متواضع للغاية مقارنة بالأرباح التي حققتها جوجل من انتهاك الخصوصية.

