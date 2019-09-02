وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

:



.

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

Advertisements

. مهندس ثالث تشغيل المعدات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الطبية الحيوية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

