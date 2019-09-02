17 وظيفة شاغرة لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران

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أعلن مستشفى القوات المسلحة بنجران عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. أخصائي مختبرات- سحب دم.
. أخصائي مختبرات- علم الأنسجة.
. أخصائي مختبرات- ميكروبيولوجي (عدد وظيفتين).
. أخصائي مختبرات- كيمياء (عدد وظيفتين).
. أخصائي مختبرات- علم السموم.
. أخصائي مختبرات- أمراض الدم (عدد وظيفتين).
. أخصائي مختبرات- علم الأحياء.
. أخصائي مختبرات- بنك الدم (عدد وظيفتين).
. صيدلي رابع (عدد 4 وظائف).
. صيدلي إكلينيكي.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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