محافظ الداير للجنة المتابعة: لا تهاون في تنفيذ المشروعات

شدد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، على ضرورة متابعة المشروعات؛ لضمان إنجازها واستفادة المواطن منها.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومسؤولي الطرق وصيانتها والشركة المسؤولة عن صيانة الطرق الترابية بالمحافظة.

ووجه بن لبدة، لجنة متابعة المشروعات بالمحافظة للمتابعة الدورية ورفع تقارير مستمرة عما تم إنجازه، وواقع المشروعات من خلال الوقوف الميداني، مؤكدًا أنه لا تهاون في ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية، وخاصة الطرق؛ لأنها الشريان الأساسي للأهالي.

كما وقف محافظ الداير مع مسؤولي الطرق ميدانيًا على قرية فحجلة وناقش ضرورة فتح طريق ينهي معاناة الأهالي مع الأمطار، بعيدًا عن مجرى السيول، موجهًا برسم مسار يخدم الأهالي والبدء في التنفيذ بشكل عاجل.

وأشار بن لبدة، لـ«عاجل» إلى أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه، بما يحقق للمواطن الرفاهية.