بالصور.. غرق امرأة والعثور على طفليها داخل سيارة في غدير البنات بالطائف

انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف جثة امرأة، اليوم، بعد غرقها في غدير البنات الواقع بالقرب من منتزه الردف، وعثرت على طفلين داخل مركبة بجوار الغدير، فيما لا يزال البحث جاريًا عن رجل مفقود، بحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمكة المكرمة.

وفيما شاركت في عمليات البحث فرق (مبادرة وأركان وساعد) التطوعية للبحث والإنقاذ، فقد أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإنقاذ المائي لمدني محافظة الطائف، باشرت مساء اليوم بلاغًا عن طريق مواطن إلى مركز العمليات الموحد، يفيد بوجود سيارة بها طفلان متوقفة بجوار غدير البنات شرق المحافظة.

وتابع العقيد سرحان قائلًا إنه «تم تحريك الفرق المختصة بأعمال البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي، إلى موقع الحادث، تساندها آليات فنية مساندة، وعند وصول الفرق إلى موقع الحادث كانت المعاينة الأولية تشير إلى وجود عربة بها طفلان (سنتان وثلاث سنوات)، ولا يوجد في محيط العربة أي شخص يمكن الاستدلال منه على سبب توقفها، فيما كانت المياه تحيط بثلاث جوانب منها، كما وجد بالموقع فرشاة وحذاء سيدة».

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وأضاف: «واصلت فرق البحث أعمالها في محيط العربة لتعثر على آثار خطوات قدم باتجاه الغدير. ومن الحيثيات المتوافرة لفرق البحث، بادرت فرق الإنقاذ المائي بالدخول في مياه الغدير التي يصل منسوبها إلى أكثر من مترين، ومن خلال عمليات التمشيط والبحث تم العثور على سيدة تم انتشالها، وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر اتضح أنها فارقت الحياة».

وأشار العقيد سرحان إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السيدة غير سعودية من خلال الوثائق التي تم العثور عليها بالعربة، مضيفًا أنه تم استدعاء فريق من الأدلة الجنائية وشرطة محافظة الطائف للوقوف على مسرح الحادث.

وأكد العقيد سرحان أن أعمال البحث لا تزال قائمة حتى الآن بمشاركة فريقي (ساعد والسلام) التطوعيين للتأكد من عدم وجود أشخاص خلاف السيدة التي تم العثور عليها وانتشالها من مياه الغدير.