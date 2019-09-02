طبيًّا.. كيف تختار الحذاء المناسب؟

2019-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض المعلومات الخاصة بالحذاء المناسب للمشي أو الجري أو لعب كرة القدم.

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ولفتت الصحة إلى أن حذاء المشي يكون باطنه مرن ومحمي من المقدمة ولديه مستوى من الأسفل، أما حذاء الجري فمبطن من الداخل ومرن وخفيف الحركة، وأيضًا تكون المسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء من 1 إلى 1.5 سم.

أما حذاء كرة القدم فيكون مريحًا من الداخل، وبه مسامير في الجزء السفلي منه لتثبيت القدم.