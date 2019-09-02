- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طبيًّا.. كيف تختار الحذاء المناسب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طبيًّا.. كيف تختار الحذاء المناسب؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت وزارة الصحة الضوء على بعض المعلومات الخاصة بالحذاء المناسب للمشي أو الجري أو لعب كرة القدم.
ولفتت الصحة إلى أن حذاء المشي يكون باطنه مرن ومحمي من المقدمة ولديه مستوى من الأسفل، أما حذاء الجري فمبطن من الداخل ومرن وخفيف الحركة، وأيضًا تكون المسافة بين إصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء من 1 إلى 1.5 سم.
أما حذاء كرة القدم فيكون مريحًا من الداخل، وبه مسامير في الجزء السفلي منه لتثبيت القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيًّا.. كيف تختار الحذاء المناسب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.