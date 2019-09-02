«سلمان للإغاثة» يطلق «استجابة» لعلاج المصابين اليمنيين في عدن وأبين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة «استجابة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينتي عدن وأبين وأدت إلى إصابة عدد من الأشقاء بإصابات متفاوتة، وذلك للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية. وأكد المركز في بيان أمس الأول (السبت) حرص المملكة العربية

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة «استجابة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينتي عدن وأبين وأدت إلى إصابة عدد من الأشقاء بإصابات متفاوتة، وذلك للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية. وأكد المركز في بيان أمس الأول (السبت) حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمني دون تمييز. وأشار المركز إلى أن المبادرة تأتي انطلاقاً من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيماناً بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث

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