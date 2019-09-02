شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على خطط مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، على خطط مكافحة المخدرات في المنطقة والمحافظات التابعة لها التوعوية المزمع تنفيذها لتحصين المجتمع ضد هذه الآفة الخطيرة.

واستعرض بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، حضره مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني، يرافقه مديرو المكافحة بمحافظات المنطقة، أعمال المكافحة، والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لضبط الممنوعات وتعقب المروجين، وكذلك الخطط التوعوية المزمع تنفيذها لتحصين المجتمع ضد هذه الآفة الخطيرة والبرامج التوعية التي تستهدف الطلبة والطالبات.