شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: رؤية ولي العهد.. ثاقبة وسديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(الرياض)

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض).

وقال في برقية رفعها لولي العهد: «يطيب لي أن أقدم خالص الشكر والامتنان لسموكم الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاستكم، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى».

وأضاف أمير الرياض: «يسرنا أن نشير، إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم الذي يعد امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمدينة الرياض، يُجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة، للارتقاء بمدينة الرياض والوصول بها إلى المكانة العالمية الرائدة التي تستحقها بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030»».