العساف يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية السويد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة أمس (الأحد)، وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة أمس (الأحد)، وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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