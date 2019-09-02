شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة»: توجيه سامٍ بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، صدور توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية، لتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم بهذا الشأن أولاً بأول.

وثمن صدور التوجيه السامي الكريم، مبينا أنه يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية الكريمة في رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال إن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسية.