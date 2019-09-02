شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستقبل سفير باكستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض أمس (الأحد)، سفير باكستان لدى المملكة راجا إعجاز علي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.