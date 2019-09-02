شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 499 سلة غذائية على 1700 شخص في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة) okaz-

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 499 سلة غذائية، تزن 36 طنا و926 كيلوغراما، في قرى الطينة وبني فائد والجعدة والتنابكة بمديرية ميدي في محافظة حجة، استفاد منها 1700 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.