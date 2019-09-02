شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك»: إطلاق 14 برنامجا لتطوير 1900 شاب وشابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، بالتعاون مع يوداستي، في إشراك 1966 شابا وشابة من طلاب الجامعات والموظفين والباحثين عن عمل في الدفعة الثالثة من برنامج أكاديمية مسك مع يوداستي، الذي يهدف إلى تطوير وبناء المهارات في العالم الرقمي.

وينخرط المشاركون في البرنامج في دراسة 14 برنامجا، في 4 مسارات تخصصية تتضمن: البرمجة، والبيانات، والتسويق الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

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ويستهدف برنامج أكاديمية مسك مع يوداستي خلال العام الواحد نحو 6 آلاف طالب وطالبة وباحث عن عمل، ومن هم على رأس العمل من الباحثين عن التطوير الوظيفي.

ويعتبر برنامج مسك مع يوداستي خطوة استباقية لتطوير مهارات رواد التقنية في المملكة، ويهدف إلى بناء ورفع المعرفة والمهارة التقنية للباحثين عن فرص العمل في هذا المجال في المملكة، مما سيكون له أثر فعال على هذه الفئة، إضافة إلى تطوير المهارات التي تساعد في الحصول على وظيفة في مجال البيانات والتقنية، واكتساب مهارات عملية تساعد على تنمية الأعمال، وتساعد على التفوق في الحصول على ترقيات لمن هم على رأس العمل.

ويعكس البرنامج منهجية أكاديمية مسك الرامية إلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة، تبدأ بالتدريب وتنتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.