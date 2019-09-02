شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يشارك الطابور في الملقا.. ونائبه في «أبي بن كعب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

شارك وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح أمس (الأحد) طلاب مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض الطابور الصباحي في أول يوم دراسي، مرددا معهم النشيد الوطني.

وتفقد الوزير الفصول الدراسية وتأكد من اكتمال الكتب على طاولات الطلاب، فيما صافح عددا من الطلاب المستجدين، وهنأهم ببداية الدراسة.

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واستمع آل الشيخ لعدد من أولياء الأمور، وأكد دورهم الفاعل كشريك مساهم في العملية التعليمية، وتحفيز الأبناء لبداية جادة ومثمرة، والانطباع الذي تتركه الساعات الأولى في نفوس هؤلاء الصغار للانطلاق نحو تشكيل مستقبلهم وطموحاتهم.

وأثنى آل الشيخ على دور قادة المدارس والمعلمين لما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة، وتحقق طموحات قادتنا، مبيناً أننا «أمام عام جديد فيه يتجدد العطاء لوطن يستحق الكثير، وتنتظم بعودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء». من ناحية أخرى، دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أمس برنامج الأسبوع التمهيدي في ابتدائية أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، معبرا عن سعادته وفخره واعتزازه بما شاهده من انتظام للطلاب والهيئة التعليمية والإدارية منذ اليوم الأول للدراسة، وما تملكه المدرسة من إمكانات ووسائل تعليمية وتربوية ومعامل وفصول دراسية.

وقدم الدكتور العاصمي شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وإدارة المدرسة لما وجده من حرص على انطلاقة عام دراسي حافل بالنجاح والإنجازات، واهتمام بالطلاب وأولياء أمورهم، داعيا إلى تسخير الإمكانات كافة لهم.