شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم لـ«الخليج 365»: بشاشة وحماسة وسعادة توجت البداية الجادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير ، عبدالله غرمان (جدة)

أكد مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد بن بركة المسعودي لـ«الخليج 365» أن ما لاحظه من بشاشة وحماس المعلمين وسعادة الطلاب وأولياء أمورهم بعودتهم للمدرسة يعكس حرص ووعي المجتمع وتحمل الجميع لمهماتهم ومسؤولياتهم وحرصهم على رفعة وتنمية الوطن. وقال عقب جولته التفقدية أمس التي شملت مدرسة مزدلفة الابتدائية، والإشراف على انطلاقة العام الدراسي الجديد، أقول لقادة المدارس والمعلمين والمعلمات هذه أمانة في أعناقكم، وأنتم أهل لها وعليكم مسؤوليات كبيرة أعانكم الله على حملها وتأديتها بكل همة وإخلاص ونشاط وحيوية، كما أناشد أولياء الأمور بضرورة التعاون والتواصل مع المدرسة لكي تؤدي الدور المناط بها على أكمل وجه ممكن ومن أجل مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات. ووصف المسعودي انطلاقة العام الدراسي الجديد بالسلسة الناجحة، مؤكدا أنها تتويج لِجهود مُخلصة بُذلت من الجميع طيلة الفترة الماضية استعدادا لهذه اللحظة التي تكللت ببداية جادة وقوية شهدتها جميع مداس تعليم جدة «بنين، بنات».

وتفقد مدير التعليم الفصول الدراسية في ابتدائية مزدلفة، بحضور مدير مكتب تعليم وسط جدة محمد بن عمر وقائد المدرسة خالد الأزوري، والتقى بالمعلمين والطلاب واطمأن على سير الدراسة واستلام الطلاب كتبهم والمقررات الدراسية والجدول اليومي، كما اطلع على برامج وفصول التربية الخاصة بالمدرسة.

وحضر المسعودي مع الطلاب المستجدين جزءاً من فعاليات الأسبوع التمهيدي، إلى جانب بدء فعاليات أسبوع التهيئة الإرشادية، وخدمة الهاتف الإرشادي وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات التربوية والنفسية والاجتماعية لطلاب وطالبات مدارس جدة. وأوضح مساعد مدير إدارة التوجيه والإرشاد «بنين» صالح الغامدي أن برنامج الأسبوع التمهيدي يهدف لتكوين اتجاه إيجابي في نفس الطالب والطالبة نحو المدرسة وإكسابهم خبرة سارة تعزر حبها في نفوسهم، وكذلك تسهيل انتقال الطفل «تلميذ الصف الأول» من محيط الأسرة الذي ألفه وتربى فيه إلى بيئة المدرسة وأنظمتها بشكل تدريجي من خلال توفير جو يسوده الحب والاحترام ويشعره بالراحة والطمأنينة. يُذكر أنه انتظم أكثر من ٦٠٠ ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية، وتم تدشين 69 مدرسة للطفولة المبكرة.