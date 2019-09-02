شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: نقص في مناهج الثانوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

واجهت بعض المدارس الثانوية في الدمام نقصا في مناهج طلاب الصف الأول الثانوي، وتحديدا في 3 مواد هي: الكيمياء، والحاسب الآلي، والاجتماعيات.

ولم تحدد إدارات تلك المدارس سقفا زمنيا لتزويد الطلاب بتلك المناهج، مكتفية بالتأكيد على أنه سيتم سد النقص قريبا مع توفر المناهج. ويناقض ذلك ما سبق أن أعلنته وزارة التعليم من توفر كافة المناهج وتوزيعها قبل وقت مبكر على مستودعات إدارات التعليم، لتسليمها للطلاب والطالبات في اليوم الأول للدراسة. وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن بعض مدارس المرحلة الابتدائية أيضا لم تحصل على نسخ من المناهج الدراسية على ضوء انتهاء الكمية المحددة لكل مدرسة، حيث زودت المدارس بالعدد المقرر لعدد فصول كل مرحلة دراسية. بدوره أكد المتحدث باسم تعليم المنطقة الشرقية اكتمال استلام جميع مدارس تعليم المنطقة للمقررات الدراسية، وذلك طبقاً لما خطط له من قبل لجنة الاستعداد للعام الدراسي، مشيراً إلى الانتهاء مبكراً من عملية ترحيل المقررات الدراسية الواصلة لإدارة المستودعات لكافة مدارس المنطقة باختلاف مراحلها الدراسية لقطاع (البنين والبنات) التي بدورها عملت على تجهيزها ووضعها على طاولات الطلاب والطالبات، لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء.