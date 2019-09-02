شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والهدايا.. محافظ الطائف يستقبل الطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)@maged_okaz

شهد محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، انطلاقة العام الدراسي الجديد من مدرسة الخالدية الابتدائية ومتوسطة ابن قدامة التابعة لمكتب التعليم بالغرب، بحضور مدير التعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي، فيما شارك 19 مسؤولاً بالطائف في تدشين العام الدراسي الجديد من مدارس عدة وسط استعدادات وتجهيزات متكاملة لضمان بداية فاعلة ومتميزة مع أول حصة خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد.

وشارك الميموني في استقبال الطلاب بباقات الورد وعبارات الترحيب، إذ شهدوا برنامجاً مصاحباً وانطلاقة الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي. وأشاد الميموني بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيداً بما لمسه من حرص من القائمين على التعليم بالمحافظة على توفير متطلبات البداية الجادة للعام الدراسي في مختلف مدارس المحافظة ومستوى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتزويدها بالمتطلبات الضرورية التي تحقق أهداف البداية الجادة للعام الدراسي وتدعم انسيابية أداء الطلاب منذ اليوم الأول، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً حافلاً بالجهد والاجتهاد.

وأشار المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي إلى أن مشاركة المسؤولين في انطلاقة العام الدراسي الجديد تأتي دعماً منهم للعملية التربوية والتعليمية بما يحقق عاما دارسيا جادا ومتميزا، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم وتحفيزاً للطلبة. لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط، واطلاع المسؤولين كذلك على برامج الأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي أعدتها المدارس للطلاب المستجدين.