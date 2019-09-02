، شاهد .. "الحلافي" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مقطعه مع أمير عسير ،

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تابع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، شخصيًّا وباهتمام شكوى الشاب عائض الحلافي (35 عامًا) من ذوي الهمم العالية، بخصوص تعثُّر حصوله على سكن خاص به من قِبل وزارة الإسكان بسبب عدم زواجه، وهو شرط رئيس للحصول على سكن. ووجّه الأمير تركي بن طلال بالبحث عن زوجة للشاب الحلافي؛ ليحصل بذلك على السكن المناسب، واعدًا حضوره حفل الزواج.
وتفصيلاً، قال الشاب عائض بن ظافر الحلافي لـ"الخليج 365" إنه يتيم الأب، ووالدته مسنة، وهي على قيد الحياة، وتسكن بقرية الفوهة شمال منطقة عسير، وهو يسكن مع شقيقه بالمنطقة الشرقية الذي يعاني أمراضًا عدة.
وأضاف: تقدمت بطلب سكن، وقوبل طلبي بالرفض كوني غير متزوج، وذهبت لمدينة أبها، وعرضت مشكلتي على سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ فبادر بمهاتفة وزير الإسكان لحل مشكلتي، ووعد سمو الأمير تركي بتزويجي خلال فترة وجيزة، وحضوره شخصيًّا حفل زواجي.
وأردف: إجراءات البحث عن زوجة لي لا تزال جارية، وأنوي إقامة المناسبة في مدينة أبها لأحظى بشرف حضور أمير منطقة عسير حفل زواجي.
واختتم: بيّض الله وجه الأمير تركي بن طلال؛ لقد أعاد البسمة إلى وجهي. مبادرته إنسانية، ووقفته معي مشرفة. كما أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لفئة ذوي الهمم العالية.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441 01:08 AM
قال: بيّض الله وجه الأمير تركي.. أعاد البسمة إلى وجهي
تابع أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، شخصيًّا وباهتمام شكوى الشاب عائض الحلافي (35 عامًا) من ذوي الهمم العالية، بخصوص تعثُّر حصوله على سكن خاص به من قِبل وزارة الإسكان بسبب عدم زواجه، وهو شرط رئيس للحصول على سكن. ووجّه الأمير تركي بن طلال بالبحث عن زوجة للشاب الحلافي؛ ليحصل بذلك على السكن المناسب، واعدًا حضوره حفل الزواج.
وتفصيلاً، قال الشاب عائض بن ظافر الحلافي لـ"الخليج 365" إنه يتيم الأب، ووالدته مسنة، وهي على قيد الحياة، وتسكن بقرية الفوهة شمال منطقة عسير، وهو يسكن مع شقيقه بالمنطقة الشرقية الذي يعاني أمراضًا عدة.
وأضاف: تقدمت بطلب سكن، وقوبل طلبي بالرفض كوني غير متزوج، وذهبت لمدينة أبها، وعرضت مشكلتي على سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ فبادر بمهاتفة وزير الإسكان لحل مشكلتي، ووعد سمو الأمير تركي بتزويجي خلال فترة وجيزة، وحضوره شخصيًّا حفل زواجي.
وأردف: إجراءات البحث عن زوجة لي لا تزال جارية، وأنوي إقامة المناسبة في مدينة أبها لأحظى بشرف حضور أمير منطقة عسير حفل زواجي.
واختتم: بيّض الله وجه الأمير تركي بن طلال؛ لقد أعاد البسمة إلى وجهي. مبادرته إنسانية، ووقفته معي مشرفة. كما أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لفئة ذوي الهمم العالية.
، شاهد .. "الحلافي" يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مقطعه مع أمير عسير ،
المصدر : الخليج 365
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