إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر| وخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والعمالة عبر وزارة...

تعرف على كيفية إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر من خلال القيام بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك لمن فقد كلمة مرور تسجيل الدخول بعد تعيينها، ويقدم نظام ابشر العديد من الخدمات المفيدة للمواطن السعودي، لتسهيل الأمور عليه وتقديم الخدمات في موقع إلكتروني واحد، دون عناء الذهاب إلى أي مكان،قدمت منصة أبشر منذ إنطلاقها العديد من الخدمات ما يزيد عن 160 ألف خدمة، تختص بجميع المجالات أو الخدمات مثل خدمات المرور وخدمات الجوازات وخدمات التفويض وخدمة تسديد الديون عن السجناء، كما يمكن للمواطن الاستعلام عن مدة الإقامة وتجديدها وموعد انتهائها، وسنذكر لكم في هذا الموضوع الإجابات عن الاسئلة الشائعة التي تواجه المواطن عند تسجيل الدخول واستخدام الموقع.

للإستفادة من خدمات منصة أبشر يلزم التسجيل في المنصة، من خلال تقديم البيانات الشخصية من رقم الجوال والاسم ورقم الهوية الوطنية، وبعد التسجيل يمكنك الدخول ببساطة للموقع.

كيفية إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر

الدخول إلى رابط أبشر.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار إعادة كلمة المرور.

كتابة اسم المستخدم.

كتابة رقم الهوية ومحتوى الصورة الرمزية.

قم بكتابة الرمز السري المرسل إلى جوالك ورقم الهوية.

قم بكتابة رقم المرور الجديدة ومراعاة كتابة رقم المرور الموجودة في يسار الشاشة.

قم بتأكيد رقم المرور، والإجابة على السؤال السري.

في حالة عدم القدرة على إستكمال الخطوات السابقة يمكنك زيارة اقرب مركز تفعيل لكلمة المرور.

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أكثر ما يتم البحث عنه في أبشر هو الاستعلام عن الإقامة أو وافد وغيره، وهذا يتم بخطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى الموقع. اختيار خدمات الجواز. اختيار الاستعلام عن صلاحية الاقامة. كتابة رقم الإقامة. كتابة الرمز المرئي الموضح في الصفحة.

خطوات التسجيل في أبشر

قد يهمك: الاستعلام عن صلاحية الاقامة.

للتسجيل في منصة ابشر يحتاج الأمر بعض البيانات البسيطة، وهي إدخال الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، وبعض البيانات الأخرى المطلوبة للتسجيل، وبعد التسجيل يمكنك الإستفادة من جميع الخدمات المقدمه بسهولة، وفي حالة نسيان الباسورد، يمكنك إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر بنفس الخطوات السابق ذكرها، ويمكنكم متابعة موقعنا “عرب نيوز” لمشاهدة مختلف المواضيع التي تتحدث عن خدمات المنصة الإلكترونية.