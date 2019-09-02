تركي آل الشيخ يطلق مسابقة الفاروق.. تعرف على تفاصيلها وجوائزها المالية الكبيرة

أطلق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مسابقة الفاروق، التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- التي قال فيها “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

وتعد المسابقة تحفيزًا للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي لكل تحدٍّ.

وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم وتستمر حتى الـ15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة. أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لا تنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحين مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدي لتقييم أدائهم، وختامًا مرحلة إعلان الفائزين في الـ25 من نوفمبر، حيث سيعلن عن كل الفائزين في التحديات الثلاثة.

وستكون النصف مليون ريال موزعة على الفائزين الـ10 في كل تحدٍّ على النحو التالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 6 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال.

وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها هنا، أو متابعة حساب المسابقة على “تويتر” [email protected]