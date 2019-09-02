بتوجيه من خادم الحرمين.. اعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد تشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد.

وتضمّن التوجيه أن يكون رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رئيساً للجنة، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام المباحث الإدارية.

وتتولى اللجنة اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، ومتابعة كل ما يتصل بذلك، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد، والرفع بتقارير للمقام الكريم عما يتم في هذا الشأن أولاً بأول.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مازن الكهموس، إن هذا التوجيه سيسهم في مكافحة الفساد، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وسيعمل على رفع مستوى أداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكد أن القيادة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام.