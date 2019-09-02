عاجل اليمن : أول مسؤول حكومي يكسر الحواجز ويعود إلى عدن عبر البحر بعد الأحداث الأخيرة .. شاهد من يكون؟

شكرا لقرائتكم خبر عن أول مسؤول حكومي يكسر الحواجز ويعود إلى عدن عبر البحر بعد الأحداث الأخيرة .. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاد اليوم الاحد الى عدن المهندس فتحي السقاف مدير عام المؤسسة المحلية للمياه عدن بعد زيارة عمل الى جمهورية جيبوتي.

وعاد المهندس السقاف الى عدن عبر البحر بعد تعليق الرحلات من مطار عدن باوامر وزير النقل.

واطلع السقاف خلال الزيارة على مشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر في جمهورية جيبوتي بطاقة انتاجية 50 الف متر مكعب في اليوم كما زار محطة معالجة الصرف الصحي في جيبوتي بمعية المهندس هشام عبد الجبار مدير مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي وبحضور المهندس محمد فؤاد مدير هيئة المياه و الصرف الصحي في جيبوتي.

وقال السقاف على منصته بالفيسبوك ان سقف الطموحات كبير ويبقى عائق التمويل هو التحدي الأصعب لإنشاء محطة تحلية كخيار متاح من ضمن عدة خيارات نستطيع من خلالها توفير مصادر متنوعه للمياه.

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