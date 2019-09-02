عاجل اليمن : علاء الفارس تفاجئ الجميع بأول ظهور على قناة الجزيرة ..شاهد الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الفارس تفاجئ الجميع بأول ظهور على قناة الجزيرة ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الإعلامية الأردنية علا الفارس مساء اليوم الأحد نشرة إخبارية على شاشة ”الجزيرة“، في أول ظهور لها على القناة القطرية.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، مقطع فيديو لظهور علا الأول، وعلقت عليه بالقول: ”شاهد الإعلامية علا الفارس في ظهورها الأول على قناة الجزيرة“.

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قناة الجزيرة

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#شاهد | الإعلامية #علا_الفارس في ظهورها الأول على قناة #الجزيرة

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وكانت الفارس قد ذكرت السبت عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن أول ظهور لها على شاشة قناة الجزيرة سيكون مساء الأحد.

وكتبت: ”على بركة الله ألقاكم غدًا (الأحد) في أول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتَي السابعة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة“.

وتابعت: ”أسأل الله التوفيق والنجاح وأن أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة، والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرًا من الدعم والنصح والاحتواء“.

على بركة الله ألقاكم غدا في اول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة و التاسعة مساء ً بتوقيت مكة المكرمة ...



اسأل الله التوفيق والنجاح وان أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء .. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) August 31, 2019

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Ola Al Fares

✔@OlaAlfares

على بركة الله ألقاكم غدا في اول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة و التاسعة مساء ً بتوقيت مكة المكرمة ...

اسأل الله التوفيق والنجاح وان أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء ..

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على بركة الله ألقاكم غدا في اول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة و التاسعة مساء ً بتوقيت مكة المكرمة ...



اسأل الله التوفيق والنجاح وان أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء .. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) August 31, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

على بركة الله ألقاكم غدا في اول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة و التاسعة مساء ً بتوقيت مكة المكرمة ...



اسأل الله التوفيق والنجاح وان أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء .. — Ola Al Fares (@OlaAlfares) August 31, 2019

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