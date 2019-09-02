هيئة النقل العام: قصر العمل في توصيل الطلبات عبر التطبيقات على السعوديين … التفاصيل

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قال نائب رئيس هيئة النقل العام فواز السهلي إن العمل على التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها سيتم قصرها على السعوديين قريباً، حيثُ إن الجهات المعنية تعمل على إنهاء إعداد اللوائح التشريعية لهذه التطبيقات.

وأكد السهلي وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن استخدام تطبيقات توجيه المركبات من قِبل أشخاص غير سعوديين يعد مخالفة للنظام، مضيفاً أن هيئة النقل تهيب بالسعوديين المسجلين في تطبيقات توجيه المركبات ضرورة الالتزام بقيادة مركباتهم بأنفسهم.

وأوضح نائب رئيس هيئة النقل العام أن العمالة الوافدة التي تعمل في تطبيقات توجيه المركبات عن طريق شركات الأجرة والمرخص لها سابقا قد أعطيت مهلة محددة ستنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيقتصر العمل في تلك التطبيقات على المواطنين فقط.

