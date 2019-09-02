5 سعوديين يتصدرون قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد بالطائف

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية عن قائمة أسماء ملاك الهجن المتصدرين جائزة الأعلى نقاطًا منذ انطلاق المنافسات في 01 أغسطس 2019م، وحتى نهاية منافسات أمس السبت.

وتصدر القائمة محمد فهيد بيشان العجمي من السعودية برصيد 13 نقطة، وجاء ثانيًا بطشان صالح اليامي بـ8 نقاط، وثالثًا حلّ فهد فهيد الهاجري بـ7 نقاط وبرصيد النقاط نفسها.

وجاء في المركز الرابع علي بن راشد المري، وفي المركز الخامس عبدالهادي راشد عبدالهادي المري برصيد 5 نقاط وجميعهم من السعودية.

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ويتنافس ملاك الهجن للظفر بجائزة الأعلى نقاطًا وهي سيف ومليون ريال، وتحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%. مع أحقية المالك إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكّد من نتائج كشف المنشطات؛ حيث ستُستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن عن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يُرجع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولًا على أفضل توقيت.