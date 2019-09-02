قادمة من ماليزيا.. صور تسجل وصول أول دفعة من المعتمرين

وصلت أول رحلة للمعتمرين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا، اليوم الأحد؛ وذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441هـ، الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها حياله هذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الأسبوع الماضي.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان؛ أن الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت إسهامًا كبيرًا في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، في حين هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرةً وتوثيق التعاقدات، بالإضافة إلى الخدمات الإثرائية التي تهدف جميعها إلى أن ينعم ضيف الرحمن برحلة إيمانية في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وأضاف وزان أن وزارة الحج والعمرة بإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشَّاط؛ أكملت استعداداتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى 10 ملايين معتمر.

ونوه أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع الشركاء كافةً في منظومة خدمات المعتمرين استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.