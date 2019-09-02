«ليبارا» تتصدر قطاع الاتصالات السعودي في ربط تقنياتها بـ«أبشر»

ربطت شركة «ليبارا» تقنياتها مع بوابة النفاذ الوطني (أبشر) بهدف تقديم خدماتٍ لوجستيةٍ تعدُّ الأولى من نوعِها. ويعد هذا الربط هو الأول من نوعِه على مستوى قطاع الاتصالات في المملكة؛ إذ يُعتبَر من أفضل الخطوات التي تلبِّي تطلُّعاتِ مشتركي الشركة التي تزاول نشاطها التجاري في السوق السعودية منذ عام 2014، وتطلعات الراغبين في الانضمام إلى قاعدةِ عملائها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد الحركان، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بات اليوم واحدًا من أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030. ومن ثم، تعمل ليبارا على تقديم خدماتٍ تعدُّ الأولى من نوعِها على مستوى قطاع الاتصالات، ومنها تهيئة أنظمتنا الداخلية بما يتوافق مع خدمات التحقق عبر بوابة النفاذ الوطني (أبشر). ويمكن لعملائنا طلب المنتجات من خلال تطبيق ليبارا أو موقع ليبارا الرسمي، وإجراء عملية التحقق من غير الحاجة إلى أجهزة البصمة؛ حيث نعمل على إيصالِه إلى المكان الذي يود استلام المنتج فيه».

وأضاف الحركان أن «استخدام بوابة النفاذ الوطني (أبشر) وتطبيق تقنياته في ليبارا؛ يعد ركيزةً أساسيةً لنا؛ حيث نستطيع من خلال البوابة تنفيذ عمليات البيع بالربط مع موقع الشركة وتطبيقها عبر خدماتٍ ذاتية»، مشيرًا إلى أنه «يمكن لكافة الراغبين في الانضمام إلى منتجات وخدمات ليبارا الآن، تحميل التطبيق عبر الأجهزة الذكية، أو من خلال الدخول على موقع الشركة الرسمي، ويمكنهم الاطلاع على مختلف الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركة».