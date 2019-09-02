«الحرس الوطني» يطلق نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات

أطلقت وزارة الحرس الوطني، نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات، ضمن أنظمة الحرس الوطني المتكاملة (إسناد)؛ لرفع جميع المستندات إلكترونيًا دون الحاجة للمعاملات الورقية.

ونشرت الوازرة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف، أوضحت من خلاله، أن النظامين الجديدين (نظام الشراء المباشر – نظام العقود والمنافسات)، يتميزان بإمكانية تتبع مسار المعاملة ورفع جميع المستندات إلكترونيًا، ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

كما يتيح النظامان، إمكانية طلب العقود والموارد والمعدات اللازمة بصورة إلكترونية للجهات التالية: هيئة الإمداد والتموين، ووكالة الحرس الوطني للشؤون الفنية، ووكالة المشروعات بالحرس الوطني، والإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات.

وأشارت الوازرة إلى أن نظامي الشراء المباشر والعقود والمنافسات، يهدفان إلى التحول الرقمي لرفع الإنتاجية وتوفير الوقت والمعلومات المطلوبة بدقة عالية وفى الوقت المناسب.