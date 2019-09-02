بـ«استجابة».. مركز الملك سلمان للإغاثة يعالج مصابي أحداث عدن وأبين

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة «استجابة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية؛ لعلاج المصابين جراء الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين، وأدت لإصابات متفاوتة.

وقال المركز، في بيان له اليوم الأحد: «يتابع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة».

وأشار إلى أنه انطلاقًا من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد تم إطلاق مبادرة «استجابة»؛ للتخفيف من آلام المصابين حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية.

وأكد المركز، حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكل الشعب اليمني دون تمييز.