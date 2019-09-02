أمير الرياض: الهيئة الملكية تجسيد لرؤية 2030

رفع أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وقال أمير الرياض في برقيتين رفعهما لخادم الحرمين وولي العهد «هذا الأمر الملكي يشّكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي للارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات وإحلالها المكانة المتميزة التي تستحقها بما يتناسب مع مكانتها الوطنية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030»، سائلا الله أن يُيسر لهذه الهيئة إنجاز المهام التي أنيطت بها على أكمل وجه، وأن يكتب في أعمالها الخير والمنفعة للوطن.