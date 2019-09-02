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لطفي: 80 ألف حاج مصري أدوا الفريضة

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ثمن مساعد وزير الداخلية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية، اللواء عمرو علي لطفي، الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. مؤكدا أن موسم الحج الفائت يعد من أفضل المواسم تنظيما وسلامة وسهولة، وقد شهد الحج تطورا كبيرا وأداء متميزا في الخدمات لمختلف الجهات المعنية بحجاج بيت الله الحرام بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وأكد لطفي أن نفرة وتصعيد الحجيج وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة تمت بيسر وراحة واطمئنان، مبينا أن حصة مصر لموسم الحج بلغت قرابة 80 ألف حاج من كافة الفئات التابعة لوزارة الداخلية المصرية ووزارة السياحة والتضامن، منوها بالخدمات الذكية المتواجدة في وسائل النقل.


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