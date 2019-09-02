وأكد لطفي أن نفرة وتصعيد الحجيج وتنقلاتهم بالمشاعر المقدسة تمت بيسر وراحة واطمئنان، مبينا أن حصة مصر لموسم الحج بلغت قرابة 80 ألف حاج من كافة الفئات التابعة لوزارة الداخلية المصرية ووزارة السياحة والتضامن، منوها بالخدمات الذكية المتواجدة في وسائل النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر لطفي: 80 ألف حاج مصري أدوا الفريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.