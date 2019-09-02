توزيع نصف طن فائض أطعمة في عرعر

وزع مشروع حفظ النعمة بجمعية ساعد الخيرية بعرعر ما يقارب 1537 وجبة من فائض الأطعمة في 81 مناسبة عامة وخاصة خلال شهر ذي الحجة لعام 1440، بوزن إجمالي بلغ 461.6 كجم تقريبًا. وأوضح المشروع أن توزيع الوجبات جاء عبر المطبخ الخيري وعمل على فرزها وتغليفها عبر فريق مجهز بذلك بمشاركة المتطوعين. ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام ويستقبل فائض الأطعمة على مدار الأسبوع في مدتين الأولى من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، والمدة الثانية من الساعة الـ8 مساء وحتى الـ11 ليلًا.



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