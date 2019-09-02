وحدة متنقلة للأحوال المدنية بتبوك

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلةً بمستشفى الملك خالد، وبالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية بتبوك «قسم النساء»، أمس، زيارة ميدانية لوحدة الأحوال المدنية المتنقلة لتقديم خدماتها لموظفات مستشفى الملك خالد بتبوك، بهدف إنهاء إجراءات خدمات الموظفات في مقر أعمالهن مما سيكون له الأثر الإيجابي على استقرار الموظفات وسير العمل.

وتقدم الوحدة المتنقلة التي تستمر يومين خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية «ميلاد - الطلاق» وتعديل المهن للنساء وطباعتها.