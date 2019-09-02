أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا

يترأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف، اجتماع مجلس المنطقة الشرقية في جلسته العاشرة من دور الانعقاد السابع غدا الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف مشعل ناصر العقيل، أن المجلس في هذه الجلسة سيستعرض تقارير اللجان التابعة له، المتضمنة عددا من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين، وما توصلت إليه لجان المجلس من مرئيات حيالها.