أمير الشرقية يترأس اجتماع مجلس المنطقة غدا

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف مشعل ناصر العقيل، أن المجلس في هذه الجلسة سيستعرض تقارير اللجان التابعة له، المتضمنة عددا من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين، وما توصلت إليه لجان المجلس من مرئيات حيالها.
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