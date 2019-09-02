صيانة للطرق بـ9 مواقع في الطائف

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل أعمال السفلتة وكشط الطبقة الأسفلتية ومعالجة التشققات والزحف والحفر وغيرها، وذلك في أكثر من 9 مواقع بالطائف، منها: طريق وادي وج وشارع السلامة وشارع القمرية وطريق الجيش وطريق السيل وطريق المطار وشارع خالد بن الوليد.
وبينت الأمانة أن وكالة المشاريع ستقوم بإعادة سفلتة لأكثر من 395 مترا مربعا من شوارع الطائف، وذلك ضمن الفترة القادمة حسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وأولوية العمل.
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