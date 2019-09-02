صيانة للطرق بـ9 مواقع في الطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلةً في وكالة المشاريع «الإدارة العامة للصيانة والتشغيل» برنامجاً لصيانة الشوارع والطرق الداخلية، وأنجزت عدداً من مشاريع السفلتة والكشط وإعادة السفلتة والتأهيل، حيث يهدف برنامج الصيانة إلى رفع كفاءة الطرق ودعمها بمهدئات السرعة ومحددات المسارات، وتحسين السلامة بالمرورية بالشوارع الرئيسية وشوارع الأحياء والشوارع ذات الكثافة العالية، لتعزيز مرونة التدفق المروري بالشبكة.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل أعمال السفلتة وكشط الطبقة الأسفلتية ومعالجة التشققات والزحف والحفر وغيرها، وذلك في أكثر من 9 مواقع بالطائف، منها: طريق وادي وج وشارع السلامة وشارع القمرية وطريق الجيش وطريق السيل وطريق المطار وشارع خالد بن الوليد.

وبينت الأمانة أن وكالة المشاريع ستقوم بإعادة سفلتة لأكثر من 395 مترا مربعا من شوارع الطائف، وذلك ضمن الفترة القادمة حسب خطة العمل التي تراعي أوقات الذروة وأولوية العمل.