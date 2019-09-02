جدة تتنفس بإغلاق مدخنتي محطة التحلية

تتنفس مدينة جدة هذا الأسبوع بإغلاق مدخنتين في محطة تحلية المياه، حيث أُنشئتا قبل أكثر من 45 سنةً. وينتظر سكان جدة إزالة المدخنتين بسبب التلوث البيئي الذي أحدثتهما، فيما اقترح البعض إبقائهما في موقعهما لتكونا معلمين سياحيين.

دراسة عالمية

أصدرت الأمم المتحدة دراسة مؤخرا، أكدت أن نحو 16 ألف محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء العالم تنتج كميات أكثر من المتوقع من المياه شديدة الملوحة «مخلفات».

وأوضحت أنه من أجل إنتاج 95 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب ينتج أيضا 142 مليون متر مكعب من المياه شديدة الملوحة كل يوم.

تقنيات المحطات

تبلغ محطات تحلية المياه بالمملكة 27 محطة منها: 4 محطات بجدة، محطتان بالشعيبة، 3 محطات بينبع، محطتان بالشقيق، 3 بالجبيل، محطتان بأملج والخبر، محطة واحدة في: الخفجي، حقل، ضبا، الوجه، رابغ، العزيزية، الليث، القنفذة، فرسان.