29 ألف مطلق يتهربون من النفقة

ارتفع معدل قضايا النفقات المرفوعة على الأزواج المطلقين من قبل طليقاتهم، وذلك أما لامتناعهم عن دفع النفقة لأبنائهم أو المماطلة في الدفع، مما تسبب ذلك في رفع عدد تلك القضايا لدى محاكم الأحوال الشخصية خلال عام 1440، وبلغ عدد تلك القضايا 28791 قضية نفقة. وحسب مصادر عدلية أكدت لـ«دوت الخليج» أن وجود صندوق النفقة رسميا ساهم في التسريع بدفع تلك المبالغ للمستحقين والحاصلين على أحكام نهائية ولم تنفذ تلك الأحكام من المحكوم عليهم، حيث انتهى الصندوق من المرحلة التشغيلية التجريبية.

3 مراحل

يمر الصندوق في 3 مراحل، منها النفقة الدائمة، وهي التي صدر بها حكم نهائي مكتسب القطيعة اعتبارا من 25 محرم 1440، حيث يجب على طالب النفقة التقدم إلى قضاء التنفيذ من أجل التنفيذ السريع، والمرحلة الثانية خلال النصف الثاني من عام 1440-1441 وتشمل على النفقة المؤقتة، وهي لمن صدر حكم عاجل أو حكم ابتدائي فيتم تنفيذه في حال عدم وجود صك إعسار من قبل المطلق.

المرحلة الثالثة في السنة المالية 1441 - 1442، وهي النفقة العاجلة لمن تقدم بدعوى قضائية يطلب النفقة وما زالت دعواه منظوره لدى المحاكم المختصة.

إحصاءات

حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل الذي كشف عن آخر إحصاءات قضايا النفقة خلال عام 1440، إذ تصدرت منطقة مكة المكرمة تلك القضايا، حيث كان أزواج المنطقة المطلقون الأكثر تعرضا لتلك القضايا لامتناعهم عن دفع النفقات وبلغ عددها 10278 قضية، وتلاها محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض 5211 قضية، جاءت بعدها المنطقة الشرقية 4512 قضية، تلاها منطقة المدينة المنورة 1796 قضية، ثم منطقة جازان 1586 قضية، ثم منطقة عسير 1570 قضية، منطقة القصيم 1001 قضية، منطقة تبوك 835 قضية، منطقة حائل 768 قضية، منطقة الجوف 516 قضية، منطقة الباحة 281 قضية، منطقة الحدود الشمالية 248 قضية، منطقة نجران 189 قضية.

مكة المكرمة

10278

الرياض

5211

الشرقية

4512

المدينة المنورة

1796

جازان

1586

عسير

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1570

القصيم

1001

تبوك

835

حائل

768

الجوف

516

الباحة

281

الحدود الشمالية

248

نجران

189