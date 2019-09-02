21 مليونا لمشاريع بلدية في سراة عبيدة

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مؤخراً عقود 3 مشاريع لصالح بلدية محافظة سراة عبيدة بقيمة 21 مليون ريال. وأكد رئيس البلدية محمد حمد البشر، أن هذه المشاريع تتضمن إنشاء مسلخ نموذجي بالمحافظة بتكلفة 3.7 ملايين ريال يخدم المحافظة والمراكز التابعة لها.

وكشف البشر عن مشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة 3.2 ملايين ريال في أماكن متفرقة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث يهدف المشروع إلى تسهيل حركة التنقل والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

أما المشروع الثالث فهو تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين في المحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة إجمالية 13.9 مليون ريال، ويهدف إلى تحسين وتجميل الشارع العام «طريق الملك خالد» وأماكن متفرقة في المحافظة.