21 مليونا لمشاريع بلدية في سراة عبيدة

وكشف البشر عن مشروع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة 3.2 ملايين ريال في أماكن متفرقة في المحافظة والمراكز التابعة لها، حيث يهدف المشروع إلى تسهيل حركة التنقل والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أما المشروع الثالث فهو تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين في المحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة إجمالية 13.9 مليون ريال، ويهدف إلى تحسين وتجميل الشارع العام «طريق الملك خالد» وأماكن متفرقة في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 مليونا لمشاريع بلدية
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