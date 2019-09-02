آل الشيخ: جميع الكتب الدراسية مجهزة على مقاعد الطلاب

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لـ«دوت الخليج» أن جميع الكتب الدراسية وصلت إلى الطلاب، داعياً وسائل الإعلام بزيارة المدارس لتفقدها.

يأتي ذلك في وقت سلمت فيه أغلب إدارات التعليم الكتب الدراسية إلى مختلف المدارس ليتم تجهيزها مبكراً على مقاعد الطلاب قبل استقبالهم.

الطابور الصباحي

وقف وزير التعليم أمس ميدانياً على انطلاقة العام الدراسي في مدارس التعليم العام، وشارك المعلمين برنامجهم الصباحي في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم. وزار آل الشيخ مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض، ووقف في ساحة الطابور الصباحي، مردداً معهم النشيد الوطني «للمجد والعلياء» قبل بداية الحصة الأولى، متجولاً بين فصول المدرسة، مصافحاً الطلاب قبل دخولهم الفصل، مشاركاً معهم فرحتهم بعودة العام الدراسي، واكتمال وجود الكتب على طاولاتهم داخل الفصول.

خبرات تربوية

استقبل آل الشيخ الطلاب المستجدين في المدرسة وأولياء أمورهم، مؤكداً الدور الفاعل لولي الأمر كشريك مساهم في العملية التعليمية، وتحفيز الأبناء لبداية جادة ومثمرة، والانطباع الذي تتركه الساعات الأولى في نفوس هؤلاء الصغار للانطلاق نحو تشكيل مستقبلهم وطموحاتهم.

وفي ذات السياق، أثنى آل الشيخ على قادة المدارس والمعلمين بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة وتحقق طموحات القيادة، مبيناً أننا أمام عام جديد فيه يتجدد العطاء لوطن يستحق الكثير، وتنتظم بعودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.

مرتكزات بكلمة الوزير في العام الدراسي الجديد

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01 توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

02 الطلاب والطالبات أساس عملنا ومحور رسالتنا.

03 ذوو الإعاقة وُفّرت لهم احتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم.

04 تقدير الجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات.

05 الجامعات السعودية أصبحت منارات علوم ومعرفة.

06 %50 نسبة الزيادة في الإلحاق بالطفولة المبكرة عن العام الماضي.

07 تجهيز 1460 مدرسةً من مدارس المشروع الطموح واستلامها.