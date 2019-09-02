أمير نجران للطلاب: أنتم الاستثمار الحقيقي

وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمس، كلمةً إلى الطلاب والطالبات في المدارس والجامعة والمعاهد والكليات، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس، وإلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور في أرجاء المنطقة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وذلك في رسالة صوتية أُذيعت في جميع المدارس.

تحد عظيم

أبدى أمير منطقة نجران سعادته بانتظام الطلاب والطالبات، قائلاً: سعيد أن أتحدث إليكم هذا الصباح، صباح بهي بوجودكم، صباح جميل بانتظامكم، صباح يتفاءل بنشاطكم وحماسكم. وأضاف: إننا اليوم أمام أعظم استثمار في بلادنا، يرعاه خادم الحرمين الشريفين، ويرسم مستقبله ولي عهده الأمين، ليفاخر بكم دوت الخليج بين العالم، فإن أمامكم تحديا عظيما، لكنه يصغر أمام هممكم وعزمكم، لصناعة التحول والتغيير، نحو رؤية المملكة 2030 فلنجعل من مدارسنا وجامعاتنا مصنعًا للإبداع، ومنارةً للثقافة، وسراجًا للوعي، لإنماء بلادنا ومجتمعنا.

تحية إجلال

حث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على تقوى الله والتمسك بالدين والاعتزاز بالهوية، حيث جاء في حديثه: أوصيكم بتقوى الله تعالى، تمسكوا بدينكم، اعتزوا بهويتكم الوطنية، انشروا التسامح والاعتدال، فاخروا بإرث آبائكم وأجدادكم، رسخوا قيم مجتمعكم.

ونوه الأمير جلوي في ختام كلمته إلى دور رجال القوات العسكرية مع انطلاقة هذا العام الدراسي، قائلاً: تحية إجلال وإكبار وتعظيم للأشاوس الشجعان من قواتنا العسكرية كافة على حدود دوت الخليج وفي أرجائه بالداخل، الذين بفضلهم بعد الله، وبوقفتهم نواصل تعليمنا اليوم، ونمارس حياتنا في نعيم وأمان وراحة واطمئنان، فحفظهم الله ووفقهم وسددهم، ورحم الشهداء منهم، وعجل بشفاء المصابين.