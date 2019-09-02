قبول 52 ألف متدرب ومتدربة بالتعليم التقني

أعداد المقبولين
44214 في الكليات التقنية
34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين
7718 الدبلوم للبنات
2342 المقبولون في البكالوريوس
1310 المقبولون في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية
2301 متدربة في برنامج الدبلوم
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