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قبول 52 ألف متدرب ومتدربة بالتعليم التقني

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد 1441/1440 عن قبول 52 ألفا و35 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/1440، إضافة إلى استمرار القبول ببعض المنشآت التدريبية بمناطق المملكة.

أعداد المقبولين

44214 في الكليات التقنية

34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين

7718 الدبلوم للبنات

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2342 المقبولون في البكالوريوس

1310 المقبولون في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية

2301 متدربة في برنامج الدبلوم


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