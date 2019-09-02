قبول 52 ألف متدرب ومتدربة بالتعليم التقني

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع بداية العام التدريبي الجديد 1441/1440 عن قبول 52 ألفا و35 متدربا ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية التابعة لها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/1440، إضافة إلى استمرار القبول ببعض المنشآت التدريبية بمناطق المملكة. أعداد المقبولين 44214 في الكليات التقنية 34154 متدرباً في برنامج الدبلوم للبنين 7718 الدبلوم للبنات Advertisements 2342 المقبولون في البكالوريوس 1310 المقبولون في برنامج الدبلوم في الكليات العالمية 2301 متدربة في برنامج الدبلوم



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