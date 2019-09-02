مدرسة تخلو من طلاب الصف الأول بعد 60 عاما

استقبلت مدارس الطفولة المبكرة بمكتب تعليم محافظة الدرب شمال منطقة جازان، أمس، الملتحقين بها من الطلاب والطالبات، وسط انتظام للحركة التعليمية بالمحافظة، ولأول مرة بمدرسة ابن القيم الابتدائية، يبدأ العام الدراسي بدون الصف الأول الابتدائي منذ تأسيسها عام 1381 أي ما يقارب 60 عاماً. وشارك محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، القيادات التعليمية بالمحافظة، الاحتفاء ببدء العام الدراسي الجديد 1439-1440، وافتتاح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس مكتب التعليم بالمحافظة، بمقر مدرسة القاع الابتدائية بالشقيق. كما تفقد القحطاني عدداً من الفصول الدراسية، وتجول في جنبات المدرسة، وتابع سير العملية التعليمية، وما هيأته المدرسة من استعدادات لاستقبال الطلاب. وأوضح مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي أن أكثر من 80 حافلة بدأت بنقل طلاب وطالبات مدارس المحافظة هذا العام من مقار سكنهم إلى مدارسهم والعكس، مبينا أن عدد المستفيدين من الخدمة 1910 طلاب و 2400 طالبة حيث تم تخصيص 35 حافلة لمدارس البنين و45 حافلة لمدارس البنات، مشيرا إلى أن جميع السائقين من السعوديين ويملكون خبرة سابقة في هذا العمل حيث سبق أن عملوا في الأعوام الماضية، مضيفا أنه تم التعاقد معهم لمدة 4 أعوام وأُعطوا دورات متفرقة في مجال الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الطلاب والطالبات خلال عملية نقلهم.



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كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة تخلو من طلاب الصف الأول

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