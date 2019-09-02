مدارس عسير تدمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية

وفي جولة لـ«دوت الخليج» أبدى عدد من أولياء الأمور رضاهم وقبولهم للنظام، حيث سيتم استبدال المدرسات بأخريات من جميع تخصصات المرحلة الابتدائية، إذ أن فصول طلاب وطالبات رياض الأطفال مع الصفوف الأولية بالمدارس مفرقة، بينما مواعيد الفسحة بين الحصص واحدة إضافة إلى أن دورات المياه واحدة لجميع الطلاب. فيما أكدت إحدى الأمهات أنها لا تملك أي معلومات عن نظام مدارس الطفولة.
وفيما شهدت مدرسة «24 ب» دمج الصفوف الدنيا للبنين من مدرستي حكيم بن حزام والقبلتين، تم اختيار المدرسة الـ«24» للدمج بسبب وجود روضة أطفال ، وسيتم نقل الصفوف العليا للابتدائية السادسة في الحي نفسه.
نماذج الدمج
الروضة الأولى في أحد رفيدة
اكتمال العدد في تسجيل الطلاب والطالبات
200 طلب معلق
الروضة الثانية بأحد رفيدة
تم دمجها مع مدرسة الأقصى ومدرسة الشعب
30 طالبا في كل مرحلة
الروضة الثانية
15 فصلا
30 طالبا
روضة المسقي بالشعف
الطلاب الذكور "الدور الثاني"
الإناث في مرحلة الروضة فقط "الدول الأول"
تفريق مرحلة الطفولة المبكرة عن الروضة في الخروج والفسحة ودورات المياه
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس عسير تدمج رياض الأطفال
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