مدارس عسير تدمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية

تماشيا مع قرار وزارة التعليم باستحداث مدارس الطفولة المبكرة، بدأت عدد من مدارس منطقة عسير تطبيق النظام، حيث سيتم نقل الصفوف الدنيا من بعض المدارس الابتدائية إلى مدارس أخرى تتواجد بها رياض أطفال. كما أن المدارس التي تحتوي على فصول فكرية يتم نقل الفصول العليا لها، أما المدارس التي تحتوي على رياض أطفال يتم نقل الفصول الأولية لها .

وفي جولة لـ«دوت الخليج» أبدى عدد من أولياء الأمور رضاهم وقبولهم للنظام، حيث سيتم استبدال المدرسات بأخريات من جميع تخصصات المرحلة الابتدائية، إذ أن فصول طلاب وطالبات رياض الأطفال مع الصفوف الأولية بالمدارس مفرقة، بينما مواعيد الفسحة بين الحصص واحدة إضافة إلى أن دورات المياه واحدة لجميع الطلاب. فيما أكدت إحدى الأمهات أنها لا تملك أي معلومات عن نظام مدارس الطفولة.

وفيما شهدت مدرسة «24 ب» دمج الصفوف الدنيا للبنين من مدرستي حكيم بن حزام والقبلتين، تم اختيار المدرسة الـ«24» للدمج بسبب وجود روضة أطفال ، وسيتم نقل الصفوف العليا للابتدائية السادسة في الحي نفسه.

نماذج الدمج

الروضة الأولى في أحد رفيدة

اكتمال العدد في تسجيل الطلاب والطالبات

200 طلب معلق

الروضة الثانية بأحد رفيدة

تم دمجها مع مدرسة الأقصى ومدرسة الشعب

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30 طالبا في كل مرحلة

الروضة الثانية

15 فصلا

30 طالبا

روضة المسقي بالشعف

الطلاب الذكور "الدور الثاني"

الإناث في مرحلة الروضة فقط "الدول الأول"

تفريق مرحلة الطفولة المبكرة عن الروضة في الخروج والفسحة ودورات المياه