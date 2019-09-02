غياب النقل المدرسي يربك أولياء الأمور في نجران

وجه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي، الجهات المختصة، بضرورة معالجة مشكلة تكدس الطلاب أو الطالبات التي ظهرت مع انطلاقة العام الدراسي أمس، مشددا على الإسراع في معالجة طلبات أولياء الأمور في نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى وفقاً لتغير أماكن سكنهم، وعدم خروج المشرف التربوي من المدرسة حتى إنجاز ذلك بالتنسيق بين قادة المدارس.

النقل المدرسي

عبر عدد من المواطنين لـ«دوت الخليج» عن استيائهم من عدم توفر حافلات النقل المدرسي ما سبب إرباكا دراسيا في مدارس المنطقة، مشيرين إلى أن مشكلة النقل تتكرر كل عام، مؤكدين أنهم عملوا على المطالبة بتوفيرها ودعوا التعليم والشركة بسرعة توفير النقل للطلاب والطالبات.

98 ألف طالب وطالبة

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استقبلت مدارس نجران 98 ألف طالب وطالبة مع أول أيام انطلاقة العام الدراسي الجديد 1441. وتفقد مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، سير العملية التعليمية في عددٍ من مدارس التعليم بالمنطقة، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها.

وأكد العتيبي استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة منذ وقت مبكر قبل انطلاقة العام الدراسي، وذلك بتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأضاف أنه تم ترحيل جميع المقررات الدراسية إلى جميع مدارس المنطقة حسب الخطة الزمنية المُحددة مُسبقاً، واعتماد خطة للجولات الإشرافية سيقوم بتنفيذها عدد كبير من المشرفين والمشرفات التربويين لتفقد المدارس «بنين وبنات» ومتابعة انتظام الدراسة مع تذليل الصعوبات والعقبات إن وجدت، وتقديم العون والمساعدة اللازمة لقادة وقائدات المدارس، ورفع التقارير الإشرافية حيال ذلك، بمشاركةِ جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات بالإدارة ومكاتب التعليم.